Analiz l Halk Yatırım'dan Biotrend (BIOEN) bilanço ve hedef fiyat yorumu

FAVÖK’teki gerileme karşısında, net parasal pozisyon karındaki artışın desteğinde net kar %64 yükseldi. Biotrend Enerji’nin TMS 29 etkisi dahil net karı 2023’te yıllık bazda %64 artışla 948 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel karlılıktaki %41’lik düşüş karşısında, net parasal pozisyon karındaki belirgin artış net kardaki yükselişte etkili oldu. 2022 yılında 467,57 mn TL seviyesinde gerçekleşen net parasal pozisyon karı 2023 yılında 991,85 mn TL’ye yükseldi. Biotrend Enerji’nin operasyonel karlılıkta zayıflama ve net borçta artışa işaret eden 2023 yılı finansallarının hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

Biotrend Enerji’nin TMS 29 etkisi dahil net karı 2023’te yıllık bazda %64 artışla 948 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel karlılıktaki %41’lik düşüş karşısında, net parasal pozisyon karındaki belirgin artış net kardaki yükselişte etkili oldu. 2022 yılında 467,57 mn TL seviyesinde gerçekleşen net parasal pozisyon karı 2023 yılında 991,85 mn TL’ye yükseldi. Biotrend Enerji’nin operasyonel karlılıkta zayıflama ve net borçta artışa işaret eden 2023 yılı finansallarının hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz. Net borçta artış görüldü. 2023 yılında şirketin net borcu 2022 yılındaki 2,79 mlr TL’den 3,86 mlr TL’ye yükseldi. Net borç/FAVÖK rasyosu da bu dönemde operasyonel karlılıkta görülen belirgin zayıflamanın da etkisiyle 3,1x’dan 7,4x seviyesine yükseldi.

2023 yılında şirketin net borcu 2022 yılındaki 2,79 mlr TL’den 3,86 mlr TL’ye yükseldi. Net borç/FAVÖK rasyosu da bu dönemde operasyonel karlılıkta görülen belirgin zayıflamanın da etkisiyle 3,1x’dan 7,4x seviyesine yükseldi. Enflasyon muhasebesi sonrası 2023 yılında konsolide ciro reel bazda %4 geriledi. TMS 29 etkisi dahil edildiğinde Biotrend Enerji’nin elektrik üretimi ve toptan satışından eldezettiği satış gelirleri yıllık bazda %12 düşüşle 2,21 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Ayrıştırma, atık, karbon sertifikası satışı ve diğer kalemlerden elde edilen gelirlerin toplamı da bu dönemde, 2022 yılındaki 274,73 mn TL’den 181,77 mn TL’ye geriledi. Bu çerçevede şirketin konsolide satış gelirleri yıllık bazda %4 düşüş kaydederek 2,23 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 1,23 mlr TL olan 2022 yılı cirosu da enflasyon muhasebesi sonrası 2,34 mlr TL’ye revize edildi.

TMS 29 etkisi dahil edildiğinde Biotrend Enerji’nin elektrik üretimi ve toptan satışından eldezettiği satış gelirleri yıllık bazda %12 düşüşle 2,21 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Ayrıştırma, atık, karbon sertifikası satışı ve diğer kalemlerden elde edilen gelirlerin toplamı da bu dönemde, 2022 yılındaki 274,73 mn TL’den 181,77 mn TL’ye geriledi. Bu çerçevede şirketin konsolide satış gelirleri yıllık bazda %4 düşüş kaydederek 2,23 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 1,23 mlr TL olan 2022 yılı cirosu da enflasyon muhasebesi sonrası 2,34 mlr TL’ye revize edildi. TMS 29 dahil FAVÖK marjında yıllık 14,4 puan düşüş. TMS 29 etkisi dahil şirketin FAVÖK’ü 2023 yılında, brüt karlılıktaki belirgin gerileme nedeniyle yıllık bazda %41 düşüşle 525 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Bu çerçevede FAVÖK marjı da 2022 yılına göre 14,4 puan düşüşle %23,5 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, şirketin 482 mn TL olan 2022 yılı FAVÖK’ü, enflasyon muhasebesi sonrası 886 mn TL olarak güncellendi.

TMS 29 etkisi dahil şirketin FAVÖK’ü 2023 yılında, brüt karlılıktaki belirgin gerileme nedeniyle yıllık bazda %41 düşüşle 525 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Bu çerçevede FAVÖK marjı da 2022 yılına göre 14,4 puan düşüşle %23,5 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, şirketin 482 mn TL olan 2022 yılı FAVÖK’ü, enflasyon muhasebesi sonrası 886 mn TL olarak güncellendi. BIOEN için 23,00 TL olan hedef fiyatımızı ve ‘TUT’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Biotrend’in FAVÖK’te zayıflamaya işaret eden 2023 yılı sonuçlarının ardından temkinli duruşumuzu sürdürmeyi tercih ediyoruz. Özellikle, net borcun yönetilebilir seviyelerde kalıcılık sağlayabilmesini sürdürülebilir karlılığa erişebilmek açısından kritik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Finansal sonuçların ardından, BIOEN için yılsonu tahminlerimizi sürdürmeyi uygun buluyoruz. BIOEN için hedef fiyatımız 23,00 TL, tavsiyemiz ‘TUT’ yönünde bulunuyor.

Kaynak: Matriks Haberler / Halk Yatırım

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