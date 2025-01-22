Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı

Arçelik A.Ş.'den dün KAP'a finansal takvime ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 31 Ocak 2025 günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, bugünden itibaren "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.