Finans sektörü, teknolojik gelişmelerin etkisiyle kapsamlı bir dönüşümden geçiyor. Ödeme sistemlerinden elektronik paraya, yapay zekâ uygulamalarından dijital finansal hizmetlere kadar pek çok alanda yaşanan değişim, sektörün iş modellerini ve rekabet dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.

Türkiye de finans sektörünün dijitalleşmesi sürecinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alırken, finans teknolojilerindeki gelişmeler yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Bu dönüşümün farklı boyutlarının ele alındığı Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi, Capital ve Ekonomist dergilerinin organizasyonunda, TAMİ’nin co-sponsorluğunda, Oredata ve Tam Finans’ın destek sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Finans ve teknoloji dünyasının üst düzey yöneticilerini buluşturan zirvede, finans sektörünün dijitalleşme yolculuğu ve geleceğe yönelik beklentiler değerlendirildi. Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan zirve, üç ana oturumla devam etti.

Fintech alanında 800’ün üzerinde şirket olduğunu ve bunların 300’den fazlasının ödemeler alanında çalıştığını söyleyen T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, “Ödemeler alanındaki şirketlerin sınırların ötesinde hikayeler yaratması bizim için gurur kaynağı. Türkiye bölgesel şampiyonlar çıkartan bir ülke oldu. Temassız ödeme, kare kod ödeme gibi teknolojilerin artmasıyla kullanıcı faydasının devam ettiği bir sistem olacak” dedi.

Güvenlik ve sadelik önemli

Zirvenin ilk oturumu, “Finansta dijitalleşmenin yeni rotası” başlığıyla gerçekleştirildi. EY-Parthenon Türkiye Şirket Ortağı Ergun Temizkan'ın moderatörlüğündeki oturumda Trendpay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Dündar Özdemir, FKB Başkanı ve Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, Finberg CEO'su İhsan Elgin ve TAMİ Genel Müdürü Melda Çetin finans sektöründeki dijitalleşme sürecini farklı perspektiflerden değerlendirdi.

Ödeme sistemleri sektörünün öne çıkan oyuncularından TAMİ'nin Genel Müdürü Melda Çetin, finansal teknolojilerde yapay zeka kullanımı, siber güvenlik ve regülasyon uyumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Melda Çetin, yeni nesil teknolojilerin hem kişiselleştirilmiş ödemeler hem de risk kontrolü ve dolandırıcılığı önleme noktasında ellerini güçlendirdiğini belirtti.

Yakın zamanda yapay zekaya devredilecek yetkiler doğrultusunda günlük deneyimlerin içine entegre olan yapılardan söz edeceklerini ifade eden Çetin, "Farklı ödeme sistemlerini tek platformda buluşturduğumuz sade ve güvenilir bir yapı kurmaya çalışıyoruz" dedi. Siber güvenliğin, işletmelerin ve verilerin güvenli ortamda korunmasının ve mevzuata uyumun hayati olduğunu vurgulayan Çetin, etkin bir risk yönetimi mekanizmasına erişimin önemine dikkat çekti. Çetin, hem regülatörler hem de işletmeler tarafında güvenin yanı sıra anlaşılabilirliğin ve net ifade edilmenin de büyük bir görev üstlendiğini sözlerine ekledi.

Pazar yerlerinin temsilci sıfatıyla ödemelere aracılık edebilmesine imkân tanıyan yasal istisnanın sektörün büyümesi için doğru kurgulandığını belirten Trendpay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Dündar Özdemir, bu durumun pazar yerlerinin fintech'lerle çalışmasına ve sundukları katma değerlerden faydalanmasına engel olmadığını vurguladı.

Cüzdan hizmetlerinin bu katma değerlerin başında geldiğini ifade eden Özdemir, "Cüzdan hizmetleri müşteriler için artık sadece bir ödeme seçeneği değil; daha kolay, güvenilir bir ödeme deneyimi ve iadelerin anında hesaba geçmesi demek" dedi. Türkiye'nin banka sadakat programlarının dünyada en yaygın olduğu ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Özdemir, ödeme kuruluşlarının sunduğu tek entegrasyon kolaylığı sayesinde pazar yerlerinin her bankayla ayrı ayrı ticari ilişki ve teknik altyapı kurma yükünden kurtulduğunu sözlerine ekledi.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı ve Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, faktoring cirosunun Gayrisafi Milli Hasıla'ya (GSYH) oranının bazı ülkelerde yüzde 21’lere, Avrupa Birliği (AB) ortalamasında ise yüzde 10 seviyelerine ulaştığını belirtti.

Türkiye’de ise bu oranın ne yazık ki sadece yüzde 3 olduğunu vurgulayan Karamanlı, sözlerine şu şekilde devam etti: “Avrupa’da 'Kredi almama gerek yok, zaten alacağım var; bunu nakde dönüştürüp işimi çözerim' diyen bir KOBİ profili varken biz henüz bunun çok uzağındayız. Sektör Türkiye’de hem tam bilinmiyor hem de aşılması gereken ön yargılar var." Aylık 10 bin yeni firma kurulduğunu ve bu firmaların yüzde 13’ünün ilk finansmanlarını Tam Finans’tan aldığını söyleyen FKB Başkanı ve Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, bu finansal kapsayıcılık yaklaşımının öne çıkmalarına etkisi olduğunu söyledi.

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin başlangıçta son kullanıcıya yönelik (B2C) modellerle yola çıktığını ancak zamanla kurumsal iş modellerine (B2B) evrildiğini belirten Finberg CEO’su İhsan Elgin, B2B odağından sonra yeniden B2C alanına yönelmenin ciddi sermaye gerektirdiği için oldukça zorlu olduğuna dikkat çekti. Pazarlama ve müşteri kazanımı (oryantasyon) süreçlerinde şirketlerin arkasında duracak yeterli bir "güven sermayesi" bulunmadığını vurgulayan Elgin, "Güven sermayesinin olmadığı bir ülkede çok büyük bir B2C şirketi yaratmanın yalnızca birkaç riskli yolu var. Ekosistemdeki arkadaşlarımın çoğu da bugün bu riskli yolları izliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka etkisi

“Yapay zekâ ve gelecek teknolojiler nasıl fark yaratıyor?” başlıklı oturumda ise yapay zekâ ve yeni teknolojilerin finans sektöründeki dönüşüme etkisi ele alındı. Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gözde Yeniova Saylak'ın moderatörlüğündeki oturumda Oredata COO'su Çağlar Kara, Moka United Genel Müdürü Gizem Moral, Amazon Türkiye Payments Ülke Lideri Meriç Orhan ve UPT CEO’su Murat Kastan yapay zekanın sektöre etkisini değerlendirdi.

Son dönemde üretken yapay zekâ (Generative AI) yoğun şekilde konuşulsa da bu teknolojinin temel yakıtının veri olduğunu belirten Oredata COO’su Çağlar Kara, finans sektörünün hem regülasyon uyumu hem de rekabet avantajı için veriyi en yoğun tüketen alanların başında geldiğini vurguladı.

Türkiye'de yaklaşık 10 yıl önce geleneksel veri ambarlarının üzerine büyük veri (big data) yatırımlarının yapıldığını, ardından akan veri üzerinde gerçek zamanlı analiz dönemine geçildiğini hatırlatan Kara, "Temel amaç hep aynı: Müşteriyi tanıdığımızı gösteren hızlı ve sağlıklı ürünler sunmak. Ancak bu noktada veriyi işleme hızını kaldırabilecek güçlü platform ihtiyacı ortaya çıktı" dedi. Teknolojinin eskisine göre çok daha ulaşılabilir olduğunu rekabette fark yaratan unsurun ise şirketlerin verilerin üzerinden inşa ettikleri bağlam olduğunu belirten Kara, bir kurumun öne geçmesini sağlayacak yegane şeyin bu bağlamı hayata geçirebilmek olacağını vurguladı.

Yapay zekânın tahsilattan mutabakata ve risk kontrolüne kadar tüm finansal süreçleri hızlandırdığını belirten Moka United Genel Müdürü Gizem Moral, ödemenin artık görünmeyen bir katmana dönüştüğünü vurguladı.

Asıl büyük kırılmanın otonom yapay zekâ ajanları ile yaşanacağını ifade eden Moral, "Bugüne kadar daha çok bireysel alışveriş örnekleri konuşuluyordu ancak asıl devrim işletmelerin nakit akışı ve varlık yönetiminde olacak. İşletmenin belirlediği kurallarla ajanların; paranın hangi bankada daha iyi değerlendirileceğini analiz ettiği, vade ve tedarikçi ödeme dengesini otomatik kurduğu bambaşka bir ödeme altyapısına geçiyoruz" diye konuştu. Moral, bu vizyonla geliştirdikleri ‘Tahsilat Asistanı’ ürünü sayesinde işletmelerin panel ekranlarıyla uğraşmak yerine kendi çalışanına söyler gibi ajana talimat vererek ödeme çıkarabildiğini sözlerine ekledi.

Amazon Türkiye Payments Ülke Lideri Meriç Orhan, Türkiye pazarına giriş yapan Alexa'nın 350 milyondan fazla müşteriye ürün bilgisi ve alternatif öneriler sunduğunu belirterek, bu teknolojinin taksit kısıtları ve çoklu kart kullanımı nedeniyle ‘hangi kartla ödeme yapmalıyım’ kararsızlığı yaşayan müşterilerin alışveriş deneyimini hızlandıracağını ifade etti. Amazon’un Brezilya’dan Hindistan’a uzanan gelişmekte olan pazarlar ağı içinde Türkiye’nin çok gelişmiş bir ödeme sistemleri altyapısına sahip olduğuna dikkat çeken Orhan, e-ticaretteki güçlü rekabetin kendilerini daha iyi hizmet sunmaya yönlendirdiğini vurguladı. Türkiye'nin taksit gibi yerel dinamiklerle global standartları birleştiren bir ‘pilot ülke’ olduğunu belirten Orhan, yatırımlarla geliştirdikleri çözümleri buradan farklı ülkelere ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

Kişiden kişiye (P2P) küresel para transferi hacminin 925 milyar dolara ulaştığını belirten UPT CEO’su Murat Kastan, bu hacmin arkasındaki temel itici gücün göçmenler olduğuna dikkat çekti. Doğdukları ülkeden farklı bir ülkeye göç eden yaklaşık 300 milyon kişinin düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiğini ifade eden Kastan, serbest çalışanların (freelancer) ve yurt dışına satış yapanların da bu büyümede önemli rol oynadığını vurguladı. Para transferi süreçlerinin artık anlık hale geldiğini ve yabancı bir ülkeye gidildiğinde nakit bulundurmadan bu yöntemlerle ödeme yapılabildiğini söyleyen Kastan, "Artık para transferi doğrudan ödemelerde kullanılıyor ve bu sayede pazar hızla büyüyor" dedi.

Kripto varlıkların sektördeki yerine de değinen Kastan, stabil kripto paraların (stablecoin) 390 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını belirtti. Bu hacmin yüzde 50’sini ticari ödemelerin, yüzde 25’ini ise kişiden kişiye transferlerin oluşturduğunu aktaran Kastan, Türkiye'de henüz uygulanmasa da dünyada sistemlerin kripto para cüzdanlarına entegre edilebildiğini kaydetti.

Fintech ekosisteminde fırsatlar

Zirvenin son oturumu ‘Fintech'ler İçin Fırsatlar Nerede?’ başlığıyla düzenlendi. KPMG Fintech ve Dijital Finans Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk'ün moderatörlüğündeki oturumda Octet Türkiye CEO'su Derya Ekemen Fidan, Aktif Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Mustafa Öztürk, QNBpay Genel Müdürü Rahşan Kavas ve NEOHUB ve DenizPay CEO'su Yalın Özcan fintech ekosistemindeki gelişmeleri ve sektördeki fırsatları değerlendirdi.

Belgelerin dijitalleştiğini artık karar süreçlerinin de dijitalleşmesi gerektiğini belirten Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, yakın gelecekte ödeme talimatlarının yapay zeka ajanları tarafından belirleneceği bir noktaya gidildiğini vurguladı. Fidan, fatura takibi ve finansmana erişimde zorluk yaşayan KOBİ'ler için artık ‘ne kadar değil, ne hızda’ finansmana ulaşıldığının kritik olacağını ifade etti.

Açık bankacılık ile yapay zekanın birleşmesiyle şirketlerin bilançolarındaki kaynakları daha kolay ölçekleyebileceğini söyleyen Fidan, kurumsal süreçlerdeki ıslak imza gibi engellerin aşılması gerektiğine dikkat çekti. Fidan, bankalar, fintekler ve teknoloji şirketleri arasında standart bir entegrasyon sağlanmasının ve veriyi koruyarak kontrollü bir yenilikçi ortam yaratılmasının gelecek açısından büyük değer taşıdığını sözlerine ekledi.

Dijitalleşmeyle birlikte bankalar arası geçişin dakikalar içinde gerçekleştiğini belirten Aktif Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Mustafa Öztürk, tüketiciler için artık banka isimlerinin değil; en iyi kredi, faiz ve yatırım ürününü sunan kurumların öne çıktığını vurguladı. Bu süreçte finansal okuryazarlığın ve hızlı aksiyon alabilen fintech'lerin en büyük aracı haline geldiğini ifade eden Öztürk, "Eskiden rekabet gibi görünen banka-fintech ilişkisi artık 'rekaberlik' noktasına geldi. Biz de kendi bünyemizdeki fintech'lerde bunu net görüyoruz; her biri bulundukları alanda sektörün ilk iki oyuncusu arasında yer alıyor ve yalnızca kendi ekosistemimize değil, tüm sektöre hizmet veriyor" dedi.

Kartlı ödemelerin hacminin hızla büyüdüğünü belirten QNBpay Genel Müdürü Rahşan Kavas, Türkiye’de kartlarla yapılan ödeme sayısının 2 milyara ulaştığını söyledi. Ödemeler tarafında ciddi bir çeşitlilik olduğunu vurgulayan Kavas, sadece kartla değil karekod gibi farklı ödeme alternatiflerini de tek bir çatı altında sunduklarını ifade etti. Kavas, QNBpay’in önümüzdeki dönemde ticareti kolaylaştırmak adına B2B (işletmeden işletmeye) tarafına odaklanacağını söyledi. Ödeyen için kısa olan bir işlemin işletme tarafında kapsamlı bir süreç gerektirdiğini vurgulayan Kavas, her ölçekten işletme için kolay yönetilebilir sistemler kurmayı hedeflediklerini aktardı. Yapay zekanın doküman okumaktan ödeme kararı almaya kadar pek çok sorunu çözeceğine dikkat çeken Kavas, sektörün geleceği için basitlik, entegrasyon ve uçtan uca sürecin güvenliğinin kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Yapay zekânın (AI) metaverse veya NFT gibi geçici bir trend olmadığını, kart şemalarının kurallarını yayınlayıp pilot uygulamalara başladığı gerçek bir dönüşüm olduğunu belirten DenizPay CEO’su Yalın Özcan, bankalar ve lisanslı ödeme kuruluşları için asıl kritik meselenin pazarlamadan öte regülasyon ve güvenlik olduğunu vurguladı. Yapay zekâ ajanlarının devreye girmesiyle müşterinin kart tasarımına ya da reklamlara göre değil, doğrudan en yüksek taksit ve puan faydasına göre karar vereceği bir döneme girildiğine dikkat çeken Özcan, yapay zeka konusunda hem regülasyon hem de güvenlik ve finansal yönetim konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğini belirtti.