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Arçelik, temettü kararını duyurdu

Arçelik A.Ş. bugün KAP'a yönetim kurulunun kar payı konusundaki kararını duyurdu.

03 Mart 2025 | 21:30
Arçelik, temettü kararını duyurdu

Arçelik A.Ş'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 3 Mart 2025 tarihli toplantısında;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarında ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmaması;
b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinin 18. Maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak, Şirketimizin serbest nakdini arttırarak likidite pozisyonunu sağlamlaştırmak ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla, VUK kayıtlarına göre cari yıl zararı da bulunduğu dikkate alınarak bu yıl kâr payı dağıtımı yapılmaması,
c) VUK kayıtlarına göre hesaplanan 14.573.312.383,16 TL tutarındaki cari yıl zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 1.689.081.675,17 TL net dönem kârının geçmiş yıl kârlarına aktarılması,
Hususlarının 2024 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

 

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Aygaz, temettü kararını duyurdu
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Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararını duyurdu
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