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Armada Gıda halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.'nin halka arzı için geçen hafta talep toplanmıştı. Halka arz sonuçları da bugün belli oldu. Toplam halka arz büyüklüğü 2.199.840.000 TL olarak gerçekleşti.

30 Aralık 2024 | 11:55
Armada Gıda halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?

Armada Gıda halka arz edilen son şirketlerden... Global Menkul Değerler, bugün halka arz sonuçlarını açıkladı. Halka arz edilen 45.830.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 9.166.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplamda 436.160 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

ARMADA GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (“Armada Gıda” ve/veya “Şirket”) paylarının halka arzı 25-26-27 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
Halka arzda birim fiyat 40,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 45.830.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 9.166.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 2.199.840.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, ek satış dahil 0 TL nominal değerli payların 1,27 katına denk gelen 69.724.006 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, ek satış dahil, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,18 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,42 katı talep gelmiştir. Şirket çalışanlarına ek satış dahil tahsis edilen 549.960 TL nominal değerli paylar için 253.989 TL nominal talep gelmiş olup, karşılanmayan kısım Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat grubuna dahil edilmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki gibidir:

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