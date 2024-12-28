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Halka arz olan Armada Gıda'yı yönetim kurulu başkanı anlatıyor

Armada Gıda, halka arz olan son şirketler arasında.

28 Aralık 2024 | 18:07
Son Güncellenme: 28 Aralık 2024 | 18:12
Halka arz olan Armada Gıda'yı yönetim kurulu başkanı anlatıyor

Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama, 25-26-27 Aralık'ta Global Menkul Değerler liderliğinde pay başına 40 lira sabit fiyatla yapılmıştı. 

Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, halka arz öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada 1993'te aile şirketi olarak kurulan Armada Gıda'nın, gıda sanayisi ve işlemeciliği alanında faaliyet gösterdiğini söylemiş ve şirketi anlatmıştı. Şirketin yüzde 70'in üzerinde ihracat oranına sahip olduğunu aktaran Sönmez, 90 ülkeye ihracat yaptıklarını söylüyor.  İşte Sönmez'in şirketle ilgili paylaştığı bilgiler:

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Şişecam ABD hamlesini duyurdu: Ciner Grubu'ndan satın aldı
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