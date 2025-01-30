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ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme

30 Ocak 2025 | 16:24
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme

 ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin 78 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin toplam tutarı 78 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi. AA

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Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (29 Ocak)
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
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İLERİ
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