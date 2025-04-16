Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre 3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375 TL temettü dağıtılacak. İlk iki taksit net 1,5 TL. Son taksit ise 1,9375. Birinci taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi 29 Nisan 2025. Diğer taksitler ise temmuz ve ekim aylarında ödenecek. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

18.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 15.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır. Genel Kurulun 15.04.2025 tarihli toplantısında 2024 yılı temettü ödemesinin ilk taksidinin 25.04.2025 tarihinde 600.000.000 TL olarak ödenmesine, 2. ve 3. taksit tutar ve ödeme zamanlarının daha sonra belirlenerek kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.