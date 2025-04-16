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Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) bugün KAP'a 2024 yılı kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararını duyurdu. Peki, Avrupakent GYO ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?

15 Nisan 2025 | 22:49
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre 3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375 TL temettü dağıtılacak. İlk iki taksit net 1,5 TL. Son taksit ise 1,9375. Birinci taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi 29 Nisan 2025. Diğer taksitler ise temmuz ve ekim aylarında ödenecek. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

18.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 15.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır. Genel Kurulun 15.04.2025 tarihli toplantısında 2024 yılı temettü ödemesinin ilk taksidinin 25.04.2025 tarihinde 600.000.000 TL olarak ödenmesine, 2. ve 3. taksit tutar ve ödeme zamanlarının daha sonra belirlenerek kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

 

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SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
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