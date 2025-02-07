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Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. KAP'a maddi duran vuran varlık alımına ilişkin açıklamada bulundu.

07 Şubat 2025 | 20:42
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bilgilendirme şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 07.02.2025 tarihli toplantısında, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 07.02.2025 tarihli Değerleme Raporu ile KDV hariç toplam piyasa değeri 1.090.230.000TL olarak takdir edilen İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 3282 ada 8 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan Avrupa Konutları Yenimahalle projesindeki 26 adet dükkanın Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında düzenli kira geliri elde etmek amacıyla toplu olarak yaklaşık %10 iskonto uygulanması suretiyle  980.000.000TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına ve bedelin peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.
 

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THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
SPK bülteni: 2 yeni halka arz; 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
ABD'den yeni açıklama gelmeyince Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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