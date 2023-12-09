SPK son haftalık bülteninde Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 55,08 liradan halka arz başvurusuna onay verdiğini duyurdu. İşte Avrupakent halka arzıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

AVRUPAKENT HALKA ARZI NE ZAMAN?

Avrupakent halka arzı için 13-15 Aralık 2023'te talep toplanacak.

AVRUPAKENT HALKA ARZI HAKKINDA

Borsa Kodu: AVPGY

Konsorsiyum Lideri: Ak Yatırım

Katılım endeksi: Şirketin sitesinde 'katılım endekisen uygundur' bilgisi paylaşılıyor.

Talep Toplama Tarihleri: 13 – 14 – 15 Aralık 2023

Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Fiyat: 55,08 TL

Halka Arz Büyüklüğü:

Sermaye Artırımı: 65.000.000 TL nominal

Ortak Satışı: 35.000.000 TL nominal

Toplam: 100.000.000 TL nominal

Halka Açıklık Oranı: %25,00

Tahsisat Grupları:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %78,5 (78.500.000 TL nominal)

Grup Çalışanları*: %1,5 (1.500.000 TL nominal)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %20,0 (20.000.000 TL nominal)

Dağıtım Yöntemi: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Grup Çalışanlarına eşit dağıtım yapılacaktır.

Satmama Taahhüdü: Şirket ve mevcut hissedarlar için 1 yıl

Fiyat İstikrarı: Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 15 gün boyunca yapılması planlanıyor

AVRUPAKENT GYO KİMİN?

Avrupakent'in sitesinde verilen bilgiye göre Avrupakent GYO A.Ş., gayrimenkul, perakende, turizm ve sanayi sektörlerinde 46 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Artaş Holding’in iştiraki olarak, Süleyman Çetinsaya tarafından 2010 yılında kuruldu. Şirket sitesinde yürürlükteki ilgili mevzuata göre hazırlanmış mali tablolarındaki dağıtılabilir kârının %50’sini temettü olarak dağıtma taahhüdü verdiğini söylüyor.

Şirketin nihai ana ortağı Çetinsaya Ailesi.

Değerleme raporunda da "Avrupakent, Artaş Grubu’nun üretip kendi bünyesinde bulundurduğu ticari gayrimenkulleri kiraya veren veya işleten bir şirkettir. Avrupakent'in porföyünde tamamı kendine ait alışveriş merkezi ve oteller ile birlikte iştirakleri yer almaktadır. Bunların yanı sıra Artaş Grubu’nun geliştirdiği konut projelerinde yer alan market, restoran, okul vs. olarak hizmet veren bağımsız ticari üniteler bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul’un çeşitli bölgelerinde proje geliştirilmek üzere arsaları mevcuttur" bilgisi paylaşılıyor.

AVRUPAKENT YÖNETİM KURULU BAŞKANI KİM?

Avrupakent GYO'nun yönetim kurulu başkanı Süleyman Çetinsaya, konuttan organize perakendeye, turizmden sanayi ve yenilenebilir enerjiye kadar pek çok sektörde yatırımları bulunan Artaş Holding’in de Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor.

Avrupakent GYO’nun da çatı şirketi olan Artaş Holding ise “Avrupa Konutları” markası ile konut inşaatı gerçekleştiriyor. Süleyman Çetinkaya, Avrupakent GYO için "Avrupakent GYO, 1977 yılında kurduğumuz konut, perakende, turizm, sanayi ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Artaş Holding çatısı altında, gayrimenkul geliştirme, kiralama, işletme alanlarında çalışmalarını sürdürüyor" diyor.