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Aygaz 2. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Aygaz A.Ş. bugün KAP'a 2025 ikinci çeyrek finansal takvimine ilişkin açıklamada bulundu.

09 Temmuz 2025 | 20:55
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2025 | 22:15
Aygaz 2. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Aygaz'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre finansal raporların 29 Temmuz'da açıklanması planlanıyor. KAP bildirimi şöyle:

Şirketimizin 01.01.2025 – 30.06.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 29 Temmuz 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz. 

 

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Aygaz Hisse Haberleri (AYGAZ)
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