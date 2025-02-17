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Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı için 12-14 Şubat'ta talep toplanmıştı. Balsu, halka arz sonuçları bu sabah belli oldu. Halka arz büyüklüğü halka arz büyüklüğü 4.884.460.000,-TL olarak gerçekleşti.

17 Şubat 2025 | 13:51
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları bugün açıklandı. Halka arzda toplamda 200.263 yatırımcıya dağıtım yapıldı. İşte Balsu halka arz sonuçları:

  • Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Balsu”) paylarının halka arzı 12-13-14 Şubat 2025 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
  • Halka arzda; Balsu sermayesinin 1.000.000.000,-TL’den 1.112.000.000,-TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 112.000.000 TL nominal değerli 112.000.000 adet pay ve mevcut ortak CZ Holding A.Ş.’ye ait 166.000.000 TL nominal değerli 166.000.000 adet pay olmak üzere toplam 278.000.000 adet pay 17,57 TL’den satışa sunulmuş ve söz konusu payların tamamı satılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Buna göre halka arz büyüklüğü 4.884.460.000,-TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatından filtrelenmemiş 207.483 adet başvurudan, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatından 49 adet ve yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatından da 5 adet başvurudan talep toplanmış olup, toplamda 200.263 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.
  • Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %60,55, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %33,36 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %6,09 olarak gerçekleşmiştir. Halka arza ilişkin yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

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