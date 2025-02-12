Balsu Gıda halka arzında talep toplama başladı

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bugün başlayan halka arzı, "BALSU" kodu ile Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 14 Şubat'a kadar sürecek.

Hisse başına fiyatı 17,57 lira olarak belirlenen şirketin, 112 milyon liralık nominal değerli payı, sermaye artırım yoluyla ihraç edilecek. Ayrıca şirketin 166 milyon lira nominal değerli payları da ortak satış yoluyla satılacak. Böylece şirketin yüzde 25'i halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 20'si yurt içi, yüzde 20'si de yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrıldı. Halka arz büyüklüğünün, 4 milyar 884 milyon 460 bin lirayı bulması bekleniyor.

‘HALK ARZ SÜRECİ KURUMSALLAŞMAYI VE İÇ DİSİPLİNİ BERABERİNDE GETİRİYOR’

Balsu Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Bilge Anbarlılar, halka arz gelirinin yüzde 40'ını devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımlara ek kaynak ile yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak, yüzde 30'unu işletme sermayesini güçlendirmek, yüzde 30'unu ise öz sermayenin kuvvetlendirilmesi ve karlılığın artırılmasını sağlamak için değerlendirmeyi planladıklarını belirtti.

Halk arz sürecinin belli bir kurumsallaşmayı ve iç disiplini beraberinde getirdiğini vurgulayan Anbarlılar, "Bu doğal kurumsallaşma ve disipline olma sürecinin, bizim birçok konuda önümüzü açacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda normalde yürüttüğümüz fındık üretimi ve ihracı işinde de büyümeye devam etmek istiyoruz. Halka arz, bizim için o nedenle büyük bir adım. Balsu Gıda, halka arz olacak ilk fındık şirketi olacak. Bu nedenle, hem sektöre hem de ülkemize karşı bir sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

ALMANYA’DA KURULDU

Anbarlılar, Balsu Gıda'nın kuruluşunu anlatarak, şirketin 1970'lerin sonunda Almanya'da mütevazı bir ithalat şirketi olarak kurulduğunu, sonrasında Türkiye'de bir fabrika kurarak sanayiye geçiş yaptığını anlattı.

Balsu Gıda'nın kuruluşlarının ardından geçen 46 yıl içerisinde sürekli büyüdüğüne işaret eden Anbarlılar, fındık işleyen, yurt dışındaki çikolata ve şekerleme fabrikalarına fındık tedariki yapan bir kuruluş haline geldiklerini söyledi.

Şirketin sektördeki konumunu değerlendirmek için Türkiye'nin fındık konusundaki konumuna bakmak gerektiğini ifade eden Anbarlılar, "Dünyadaki fındık üretiminin yüzde 65 kadarı Türkiye'de yapılıyor. Bu durum, Türkiye'yi dünyada monopol üretici ve karar verici konumunda tutuyor. Balsu Gıda da dünyadaki en büyük fındık şirketlerinden bir tanesi konumunda ve uzun yıllardır bu konumunu korumayı başarıyor." diye konuştu.

Anbarlılar, Balsu Gıda'nın orta ve uzun vadeli hedefleri olan bir şirket olduğunu, yurt içine ek olarak yurt dışında da büyük yatırımlarının bulunduğunu, halka arz süreci sonunda bu yatırımları hızlıca tamamlamak ve devreye almak istediklerini kaydetti.

‘HALKA ARZ GELİRİ BÜYÜMEMİZE FAYDALI OLACAK’

Halka arz gelirlerin bir kısmını işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanacaklarına işaret eden Anbarlılar, "Fındık ucuz bir ürün değil. Biz de çok miktarda fındık ihraç ediyoruz. Aslına baktığımız zaman, büyük bir finansal operasyon da yönetmek durumundayız. Halka arz geliri, ana faaliyet alanımız fındık işleme ve ihraç alanında büyümemize faydalı olacak. Ama en önemlisi, devam eden projelerimizi hızlıca bitirip devreye almanıza fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

ŞİLİ’DE FINDIK FABRİKASI KURACAK

Anbarlılar, şirketlerinin gelecek hedeflerine değinerek, fındık yetiştiricisi ülke konumundaki Şili'de fındık fabrikası kurmayı planladıklarını ve bu konuda çalışmalara ve yatırımlara başladıklarını bildirdi.

Bu yatırımın, fındık tedariki yapan şirketleri için küresel ölçekte önemli bir tecrübe olacağını söyleyen Anbarlılar, "Milli ürünümüz fındığı üreten ve satan bir ekosistemden gelen bir şirket olarak, dünyaya ve gelişmelere gözlerimizi kapayamayız. Dünyanın fındık üretilen farklı yerlerinde de bir Türk şirketi olarak varlık göstermek istiyoruz. Ancak bu şekilde, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin fındıktaki geçerliliğini koruyabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Balsu Gıda olarak gerçekleştirdikleri araştırmalara atıfta bulunan Anbarlılar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fındık kabuğundan 'aktif karbon' üretebileceğimizi, laboratuvar koşullarında anladık ve ispat ettik. Bu konuda da yatırımımız devam ediyor. Bina yatırımlarımız bitmek üzere, makinelerimiz yola çıkmak üzere. Fındığın sadece içinden değil, dışından da Türkiye ekonomisine katma değerli bir iş yaratmayı hedefliyoruz." AA