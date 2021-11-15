Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,91 değer kazancıyla 1.702,49 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.710,79 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,74 değer kazanarak 19 Eylül 2013’ten bu yana en iyi günlük performansını kaydederken, holding endeksi yüzde 5,01 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile bilişim oldu.

Gün boyunca banka hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,91 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.702,49 puana taşıdı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 79,43 puan ve yüzde 4,46 yükselişle 1.859,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88’i prim yaptı, 10’u geriledi.

Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D), Şişecam ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’nın, Garanti BBVA’nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin hızlı yükseldiğini bildirdi. Garanti BBVA’nın hisse fiyatı yüzde 9,92 artışla 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Garanti BBVA hisselerinin tavan olmasının ardından güçlü alışların diğer banka ve holding hisselerinde de etkili olduğunu dile getiren analistler, borsadaki iyimserliğin yarın da devam edebileceğini kaydetti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın Avro Bölgesi’nde büyüme ile ABD’de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.720 puanın direnç, 1.640 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.863 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazanımla 599 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,9734 lira, satışta 10,0133 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,9035 lira, satışta 9,9432 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3440, dolar/yen paritesi de 113,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,35 gerileyerek 80,30 dolardan işlem görüyor.