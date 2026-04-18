İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu!

İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, İran’ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini ancak ABD’nin “geçmiş dönemlerde olduğu gibi” taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı ve Boğaz'ın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından sıkı şekilde kontrol edileceği kaydedildi.

Ayrıca bildiride, ABD’nin, İran’a gelen ve İran’dan giden gemilerin serbest dolaşımına izin verene kadar Hürmüz Boğazı’ndaki sıkı kontrolün devam edeceği vurgulandı.

Ne olmuştu?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dün yağtığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkese ithafen, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını duyurmuştu.

Erakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ""Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlatıp 8 Nisan’da geçici ateşkesle sona eren çatışmaların başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı’nı, ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kapalı tutuyordu.