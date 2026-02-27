Geçen yıl satışa çıkarılan Warner Bros, Perşembe günü yaptığı açıklamada Paramount'un son teklifinin Netflix'in teklifinden "üstün" olduğunu belirtti. Netflix ise teklifini artırmayı reddetti.

Netflix yöneticileri, Paramount Skydance'in teklifini "bu fiyatta anlaşmanın artık finansal olarak cazip olmadığı" gerekçesiyle reddettiklerini söyledi. İhaleyi kazanan taraf, ikonik stüdyonun yanı sıra filmlerini ve medya ağlarını da kontrol altına alacak; bu devralma, medya ortamını önemli ölçüde yeniden şekillendirebilir.

Şirketten yapılan açıklamada, Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'nun bağımsız finansal ve hukuki danışmanlarıyla görüştükten sonra Paramount'un teklifinin "şirket için üstün teklif" oluşturduğu yönündeki değerlendirmesini Netflix'e bildirdiği belirtildi.

Warner Bros. Discovery'nin açıklamasında, Paramount'un revize teklifinin hisse başına 31 dolarlık nakit ödemeyi içerdiği ayrıca 30 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere hisse başına çeyrek dönem için 0,25 dolarlık günlük gecikme bedeli öngörüldüğü anımsatıldı.

Bu, aylar süren dramatik bir serüvenin doruk noktası ve eğer düzenleyiciler tarafından onaylanırsa, Hollywood'u yeniden şekillendirmesi muhtemel. BBC'de yer alan habere göre; Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta Perşembe günü yaptığı açıklamada, olası birleşmenin "henüz kesinleşmediğini" söyledi.

Paramount'un ayrıca ABD Adalet Bakanlığı'ndan ve Avrupa düzenleyici kurumlarından da onay alması gerekecek. Paramount ve Warner Bros arasındaki anlaşma, ABD'nin en büyük haber markalarından biri olan CNN'in geleceği için ciddi sonuçlar doğurabilir. Hollywood'daki birçok kişi, Netflix ve Paramount arasındaki ihale savaşını, iyi bir kazananı olmayan bir mücadele olarak görüyor.