POMEM yedek aday alımı sonuçları açıklandı! 32. Dönem POMEM yedek sonucu sorgulama

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM giriş sınavı için merakla beklenen 2. yedek planlama sonuçlarını 18 Eylül tarihinde açıkladı. Yapılan duyuruda, ilk yerleştirme sonuçlarına göre kayıt yaptırmayan veya istifa eden adayların yerine, yedek listeden yerleştirme yapıldığı belirtildi.

Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için iki farklı platformu kullanabilir. Sonuçlar, Polis Akademisi'nin resmi web sitesi pa.edu.tr üzerinden duyurulduğu gibi, aynı zamanda e-Devlet kapısı üzerinden de sorgulanabilir.

Yedek listeden yerleşmeye hak kazanan adayların, kayıt işlemleri ve diğer süreçler hakkında bilgi almak için Polis Akademisi'nin resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adayları, 33. Dönem için başvuru takvimini de merakla bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, başvuruların yıl sonuna doğru başlaması bekleniyor.