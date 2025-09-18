CTE Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı İKM sonuç sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı bünyesindeki çeşitli kadrolara yapılacak personel alımlarında süreç ilerliyor. İnfaz Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli gibi pozisyonlar için başvuru yapan adaylar, sınav ve atama süreçlerinin detaylarını merak ediyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı'nın personel alımı için başvurular 15 Ağustos itibarıyla sona erdi ve değerlendirme işlemleri hemen başladı. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla beklerken, Bakanlık tarafından henüz resmi bir takvim yayımlanmadı.

Sonuçların en geç Eylül ayı sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor. Değerlendirme süreci, adayların genel ve özel şartları ile birlikte KPSS puanları, eğitim durumları gibi kriterlere göre yapılıyor.

Sınavlara davet edilecek adaylar, ilan edilen kadronun üç katı sayıda olacak. Adaylar, KPSS puanı en yüksek olandan itibaren sıralanarak belirlenecek ve sınava katılmaya hak kazananların listesi yayımlanacak.