CTE Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı İKM sonuç sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı'nın 3 bin 500 İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için 1-15 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların üzerinden yaklaşık bir ay geçerken, sonuçlara ilişkin son dakika açıklama bekleniyor. Adaylar, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından merakla sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor.
Adalet Bakanlığı bünyesindeki çeşitli kadrolara yapılacak personel alımlarında süreç ilerliyor. İnfaz Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli gibi pozisyonlar için başvuru yapan adaylar, sınav ve atama süreçlerinin detaylarını merak ediyor.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı'nın personel alımı için başvurular 15 Ağustos itibarıyla sona erdi ve değerlendirme işlemleri hemen başladı. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla beklerken, Bakanlık tarafından henüz resmi bir takvim yayımlanmadı.
Sonuçların en geç Eylül ayı sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor. Değerlendirme süreci, adayların genel ve özel şartları ile birlikte KPSS puanları, eğitim durumları gibi kriterlere göre yapılıyor.
Sınavlara davet edilecek adaylar, ilan edilen kadronun üç katı sayıda olacak. Adaylar, KPSS puanı en yüksek olandan itibaren sıralanarak belirlenecek ve sınava katılmaya hak kazananların listesi yayımlanacak.
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, adaylara basılı veya e-posta yoluyla bildirilmeyecek. Sınavlara girmeye hak kazanan adaylar, sonuçlarını Bakanlığın resmi internet sitesi olan cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. Adayların güncel duyurular için bu adresi düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.
SINAVLAR NASIL DÜZENLENECEK?
Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru şartlarını sağlayan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacak. Sözlü sınav merkezlerinin Bakanlık tarafından ilan edilmesinin ardından, sınavların işleyişi ve değerlendirme kriterleri de netleşti.
Sözlü Sınav Konuları ve Puanlaması
Adaylar, boy-kilo ölçümü ve uygulamalı sınavın ardından başarılı olmaları halinde sözlü sınava tabi tutulacak. Toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan sözlü sınavda başarı elde etmek için adayların en az 70 puan alması gerekiyor.
Sözlü sınavda sorulacak konular ve puan dağılımı şu şekildedir:
Kadronun gerektirdiği mesleki bilgi: 40 puan
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi: 20 puan
Genel kültür: 20 puan
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği: 20 puan
Adalet Bakanlığı Personel Alımlarında Kadro ve Kontenjan Dağılımı Belli Oldu
Adalet Bakanlığı'nın duyurduğu personel alımı için hangi kadroya kaç kişi alınacağı netleşti. Bakanlık tarafından belirlenen kadro ve kontenjan dağılımı şu şekildedir:
İnfaz ve Koruma Memuru: 3.172 personel
Hemşire: 91 personel
Teknisyen: 52 personel
Destek Personeli (Şoför): 100 personel
Destek Personeli (Aşçı): 29 personel
Destek Personeli (Kaloriferci): 2 personel
Destek Personeli (Hasta Bakıcı): 30 personel
Destek Personeli (Hizmetli): 24 personel