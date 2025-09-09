Togg görücüye çıktı: Almanya'dan fotoğraflar

Fuar kapsamında Münih'in en çok ziyaret edilen ve turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alan Königsplatz'da stant açan ve deneyim noktaları oluşturan Togg, yeni sedan modeli T10F ve ilk aracı T10X'in yanı sıra yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıtıyor.