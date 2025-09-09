Kilosu 250 bin lira... Mısır püskülünden sahtesini yaptılar

Ayrıca ülkemizde de Safranbolu'da yetişen safran da yemeklerde İran'dan getirtmiş olduğumuz safranın gramı 250 liradan satılıyor, kilogram fiyatı ise 250 bin liradan alıcı buluyor. Safran sadece yemeklerde değil kimi zaman da yazı yazmak için boya yapımında kullanılır. Safranın gerçek olup olmadığını ayırt edebileceğimiz en büyük özelliklerden birisi, suya attığımız zaman kendisi erir ve rengini verip suda yok olur ancak mısır püskülünden yapılan sahte safran boyayı verir ancak eriyip yok olmaz. Gerçek olup olmadığı da bu şekilde ayırt edilebilir" dedi.