Genlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 GSB sonuçları için geri sayım

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gerçekleştirilecek olan yurt personeli alımı başvuruları 08 Eylül 2025 (00.00) – 12 Eylül 2025 (17.00) tarihlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişilen "Kariyer Kapısı" platformu aracılığıyla alındı. Başvuran adaylar sonuçların açıklanması bekliyor...
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan 4.400 sözleşmeli personel alımı için merakla beklenen sonuçlar henüz duyurulmadı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI YAPILDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alımı başvuruları 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirildi.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartları taşıması gerekiyor.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fikrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek tarafli feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
ALIM YAPILAN KADRO VE KONTENJAN SAYISI
Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek
Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın
Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans)
Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)
Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans)
Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans)
Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın
Destek personeli sıhhi tesisatçı 143 Erkek/Kadın
Destek personeli iklimlendirme personeli 220 Erkek/Kadın