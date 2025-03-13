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Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 6150

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım tarihi yarın, yani 14 Mart 2025.

13 Mart 2025 | 13:53
Son Güncellenme: 13 Mart 2025 | 13:54
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 6150

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., SPK'dan yüzde 6150 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 1.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 52.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin 6. fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 1.000.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 3.198.000.000 adet pay karşılığı 3.198.000.000 TL artırılmak sureti ile 3.250.000.000 TL'ye çıkarılması ve Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 no.lu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvurusu, 06.03.2025 tarih ve 2025/13 sayılı SPK bülteninde yayımlanarak onaylanmış olduğundan bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 14.03.2025 tarihinde başlanacaktır.

 

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