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2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket

Ekonomist Dergisi 2-15 Mart tarihli sayısında son 5 yılda (2022-2024) düzenli temettü veren şirketleri listelemişti... İşte o tablo:

10 Mart 2025 | 14:37
Son Güncellenme: 10 Mart 2025 | 14:38
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket

‘Temettü’, yani ‘kâr payı’, ‘bir şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârı yani yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonraki dağıtılabilir kârı üzerinden şirket ortaklarının pay alma hakkı’ olarak tanımlanıyor. Şirketlerin elde ettiği kâr, şirket sahibine/ortaklara ait olduğundan; ortakların bu kârdan, şirket sermayesindeki payları oranında yararlanma hakkı var. Bir ortağın bu şekilde şirketin toplam kârından payına düşen kısmına da ‘temettü’ adı veriliyor.

Ekonomist Dergisi ise son sayısında bu yıla kadar temettü verimliliği yüksek olan hisseleri listelemişti. Çalışma için 2020-2024 yılları arasındaki beş yıllık dönemde en az dört defa temettü ödemesi yapan şirketler ile son beş yıldaki ortalama temettü verimliliği yüzde 3,50’nin üzerinde olan şirketler seçildi. Bu inceleme sonucunda 32 hisseye ulaşıldı. İşte o tablo:

 

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Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
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SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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GERİ
İLERİ
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