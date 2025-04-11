Beşiktaş'tan bedelli açıklaması

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 08.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 1.200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.800.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 6.000.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 4.800.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2025 tarihli toplantısında onaylanmış olup, aynı tarihli 2025/21 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmıştır" denildi.