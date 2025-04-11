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Beşiktaş'tan bedelli açıklaması

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımı başvurusuna SPK'dan onay gelmişti. Beşiktaş, bugün konuya ilişkin açıklama yaptı.

11 Nisan 2025 | 18:32
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 08.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 1.200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.800.000.000 TL (%400,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 6.000.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 4.800.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2025 tarihli toplantısında onaylanmış olup, aynı tarihli 2025/21 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmıştır" denildi.

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Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
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SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
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