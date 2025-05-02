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Beşiktaş'tan KAP'a kalan payların satışına için açıklama

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a, (bedelli sermaye artırımı sürecine ilişkin) yeni pay alma haklarının kullanılması sonrasında kalan payların Borsa İstanbul Birinci Piyasa'da satışıyla ilgili açıklama yaptı.

02 Mayıs 2025 | 19:19
Beşiktaş'tan KAP'a kalan payların satışına için açıklama

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 6.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 16.04.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 30.04.2025 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri  1.905.886.644,468 - TL olup, kalan paylar, 5-6 Mayıs 2025 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1 TL nominal değerdeki  beher pay fiyatı rüçhan hakkı kullanım fiyatı olan 2 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr , Şirketimizin www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ ve halka arada satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

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2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türkiye Sigorta'dan bedelsiz başvurusu
Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
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