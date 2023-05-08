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Big Chefs'in halka arz sonuçları açıklandı

3-5 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Big Chefs'in toplam halka arz büyüklüğü 832,5 milyon TL oldu.

08 Mayıs 2023 | 09:39
Son Güncellenme: 08 Mayıs 2023 | 10:24
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Big Chefs'in halka arz sonuçları açıklandı

 BigChefs’in halka arzına 1,89 milyon başvuru yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Deniz Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığı ile 3-4-5 Mayıs'ta pay başına 22,50 TL’den talep toplayan BigChefs'in halka açıklık oranı yüzde 34,58, halka arz büyüklüğü ise 832,5 milyon TL oldu. Halka arz sonuçlarına göre payların yüzde 81,6’sını bireysel yatırımcılar ve yüzde 18,4’ünü ise yurt içi kurumsal yatırımcılar aldı.

Şirketin halka arzına 1,89 milyon başvuru yapıldı. Bireysel yatırımcı ve yurt içi kurumsal yatırımcıların katılabildiği halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulandı. Halka arzda, bireysel yatırımcılardan 4,5 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 7,9 kat talep toplandı. Toplamda ise halka arz edilen payların 5 katını aşan talebe ulaşıldı.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, Türkiye'de yemek hizmeti pazarının her yıl güçlü bir şekilde büyüdüğünü belirterek, "BigChefs markası full servis restoranlar kategorisinde sektörün en güçlü markalarının başında geliyor. Büyüme yolculuğumuza artık yeni ortaklarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Halka arzımıza yapılan 1,89 milyon başvuru bize çok gurur verdi. Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz ve yeni ortaklarımızla yeni başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

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