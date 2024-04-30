Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'den yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 0,6378504 TL, net 0,5740653 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Yönetim Kurulu'nun önerisine göre kar dağıtım zamanlaması genel kurulca belirlenecek.

BIGCH'DEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

KAP bildirimi şöyle:

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara göre; net dönem karının 170.607.372 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmemiş yasal finansal tablolarına göre ise 185.160.759 TL olduğu tespit edilmiştir.

2023 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 21. maddesine ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak;

1) Şirketimizin 2023 yılı enflasyona göre düzeltilmemiş yasal finansal tablolarda yer alan net dönem karından hesaplanmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2023 yılı için 9.258.038 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,

2) Şirketimiz ortaklarına 68.250.000 TL tutarında nakit brüt kar payı dağıtılması,

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt 0,63785 TL, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net tutarda temettü ödenmesi,

4) Yapılacak nakit kar payı dağıtımı nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilaveten 6.290.000 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,

5) Net dağıtılabilir dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile I. ve II. Tertip Yasal Yedekler düştükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,

6) Kar dağıtım zamanlamasının genel kurulca belirlenmesi hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.



