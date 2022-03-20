Kurdaki yükseliş, döviz pozisyonu olmayan şirketler için 2021’de finansman yükü yarattı. İhracatçı ve döviz fazlası olan şirketler ise yüksek ciro ve kâr yazdı.

Rusya-Ukrayna savaşı ise şirketlere hammadde maliyetlerinde artış ve ihracatta azalış olarak yansıyabilir. Rusya ve Ukrayna ile güçlü ekonomik ilişkilere rağmen BİST’in savaştan en az olumsuz etkilenen borsalar arasında yer aldığı görülüyor.

TL’de son dönemde sertleşen değer kaybına rağmen MSCI Türkiye’nin 2022 başından bu yana dolar bazında getiriyle Doğu Avrupa borsalarını yüzde 20’den fazla yendiği de belirtiliyor.

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