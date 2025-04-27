Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)

Borusan Yatırım pay başına brüt 58,5665940 TL, net 49,7816049 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi ise 28 Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Şirket kar payı kararına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin 22.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

2024 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin %5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 40.000.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 1.645.779.207,15 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Böylelikle 2024 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 5.856,66, net % 4.978,16 oranında toplam brüt 1.647.185.457,15 TL kar payının 24 Nisan 2025 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

