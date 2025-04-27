ARA
DOLAR
38,43
0,23%
DOLAR
EURO
43,66
-0,07%
EURO
GRAM ALTIN
4100,88
-0,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
9432,55
-0,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)

Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)

Borsa İstanbul'da bu yıl temettü ödeyen şirketler arasında Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. de var. Peki, Borusan Yatırım temettü ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar

26 Nisan 2025 | 10:31
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)

Borusan Yatırım pay başına brüt 58,5665940 TL, net 49,7816049 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi ise 28 Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Şirket kar payı kararına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin 22.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

2024 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin %5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 40.000.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 1.645.779.207,15 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Böylelikle 2024 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 5.856,66, net % 4.978,16 oranında toplam brüt 1.647.185.457,15 TL kar payının 24 Nisan 2025 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4100,88 -0,67%
  • ALTIN ONS 3318,7 -1,04%
  • BIST 100 9432,55 -0,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,683 0,74%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38546 -0,01371%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,625 -0,3645%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,4342 0,2292%
  • EURO/DOLAR 1,1364 -0,237%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6592 -0,0662%
  • STERLIN/DOLAR 1,3309 -0,25108%
Borsa Haberleri
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
GERİ
İLERİ
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL