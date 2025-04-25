Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)

Mavi Giyim'den yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 1,1720197 TL, net 0,9962167 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025. Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Yönetim Kurulumuz tarafından 24.04.2025 tarihinde;



1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 özel hesap dönemine ilişkin 2.660.524.937,00 TL'lik bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından brüt 931.183.727,95 TL'nin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda gösterilen şekilde dağıtılması, ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

