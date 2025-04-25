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Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

25 Nisan 2025 | 06:20
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)

Mavi Giyim'den yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 1,1720197 TL, net 0,9962167 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025. Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Yönetim Kurulumuz tarafından 24.04.2025 tarihinde;

1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 özel hesap dönemine ilişkin 2.660.524.937,00 TL'lik bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından brüt 931.183.727,95 TL'nin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda gösterilen şekilde dağıtılması, ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 

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Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
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