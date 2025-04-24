Yarın temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (25 Nisan)

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)

3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375 TL temettü dağıtılacak. İlk iki taksit net 1,5 TL. Son taksit ise 1,9375. Birinci taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi 29 Nisan 2025. Diğer taksitler ise temmuz ve ekim aylarında ödenecek.

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)

Pay başına brüt 0,4117647 TL, net 0,3499999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi 28 Nisan.

