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Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu

Teknoloji şirketi DOF Robotik, şirket paylarının Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. önderliğinde halka arzı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduğunu duyurdu.

06 Ocak 2025 | 19:44
Son Güncellenme: 06 Ocak 2025 | 19:47
Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu

Şirketin açıklamasına göre 2014 yılında kurulan ve "DOF Robotics" markasıyla geliştirdiği otonom teknolojilerinin %90’nını ihraç eden Turquality belgeli DOF Robotik San A.Ş., halka arz için başvurusunu yaptı.

Yeşilköy İhtisas Serbest Bölge’sindeki 4000m² ’lik fabrikalarında geliştirdikleri robot ve yazılım çözümlerinin %90’ını başta Amerika ve Çin olmak üzere 6 kıtada 60’tan fazla ülkeye ulaştırdıklarını belirten DOF Robotik San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, küresel eğlence teknolojileri alanında yeniliklere odaklandıklarını söylüyor. Mertcan, "Universal Studios, Marvel, Warner Bros ve Transformers gibi dünya çapında tanınan markalarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinin yanı sıra Angry Birds, Monster Jam ve Smurfs gibi popüler markalar için özel tematik ortamlar tasarlıyoruz. Eğlence ve teknoloji endüstrisinin oscarları kabul edilen IAAPA ve CES Las Vegas gibi prestijli fuarlarda inovasyon, en iyi ürün kategorilerinde defalarca kez ödül aldık. Yakın zamanda Deloitte tarafından hem “Technology Fast 50™ Türkiye Ödülünün” hem de net satış gelirlerinde %50 ve üzerinde ihracat payına sahip en hızlı büyüyen şirketlere verilen prestijli “Deloitte Teknoloji İhracatı Ödülünün” sahibi olduk.” dedi.

 

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Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu
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ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
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