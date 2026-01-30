Kraliçe II. Elizabeth'e mücevher yapmıştı: Yarım asırlık ustalıkla dünyaya mücevher gönderiyor

Eski eserlerde görülen romantizmin de zamanla görülmez olduğunu vurgulayan Kendir, "Biz ustalarımızdan bir 'aferin' almak için çalışırdık, başka bir amacımız yoktu. Ustamızın bize vermiş olduğu bir görevi, işi en iyi şekilde yerine getirmek, onu sunmak bizim için çok büyük bir mutluluktu. Şimdi bilgisayar çağıyla birlikte bu romantizm kaçtı. Bugün 10 yaşında çocuk paradan konuşuyor. Üreticilik, yaratıcılık böyle duygular içerisinde değiller. Bu teknolojiyle birlikte el sanatları da çok zayıfladı. Bugün bakacak olursak, mesela her meslekte olduğu gibi eskiden bu işi yapan yüz kişi vardı, şimdi bir milyon kişi var. Herkes her işin içinde. Eskisi gibi bir ihtisaslı olan insanlar yok mesleklerde. Bugün bakıyorsunuz, maddi durumu biraz iyi olan hemen bu işi yapıyor." dedi.