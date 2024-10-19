ARA
DOLAR
34,26
0,38%
DOLAR
EURO
37,27
0,57%
EURO
GRAM ALTIN
2997,50
1,44%
GRAM ALTIN
BIST 100
8793,61
-2,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 1310

Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 1310

Borsa İstanbul'da son olarak 18 Ekim'de 3 şirket bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu duyurusu yaptı...

19 Ekim 2024 | 19:11
Son Güncellenme: 19 Ekim 2024 | 21:15
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 1310

Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuran son şirketler arasında Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) de var. Şirket dün (18 Ekim) KAP'a yaptığı bildirimde şu bilgileri paylaştı: Şirketimizin, 49.992.100 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farkı ve özel fonlardan karşılanmak suretiyle, %1310 oranında artırılarak 704.842.185 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 654.850.085 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması hususunda 18.10.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
 

İlgili Haberler
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket (21-25 Ekim temettü takvimi)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket (21-25 Ekim temettü takvimi)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
0
  • ALTIN GRAM - TL 2997,5 1,44%
  • ALTIN ONS 2721,42 1,06%
  • BIST 100 8793,61 -2,32%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,545 -0,467%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37969 0,01559%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,75 -0,1033%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2589 0,3791%
  • EURO/DOLAR 1,0869 0,3824%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2741 0,5713%
  • STERLIN/DOLAR 1,3052 0,33671%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 1310
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (14-18 Ekim 2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.10.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü borsada kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Big Chefs (BIGCH) bilanço tarihini duyurdu
Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 1310
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (14-18 Ekim 2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.10.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü borsada kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Big Chefs (BIGCH) bilanço tarihini duyurdu
Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL