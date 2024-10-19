Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuran son şirketler arasında Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) de var. Şirket dün (18 Ekim) KAP'a yaptığı bildirimde şu bilgileri paylaştı: Şirketimizin, 49.992.100 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farkı ve özel fonlardan karşılanmak suretiyle, %1310 oranında artırılarak 704.842.185 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 654.850.085 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi için uygun görüş alınması hususunda 18.10.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

