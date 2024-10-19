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Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket (21-25 Ekim temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da bugün (19 Ekim) itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket var...

19 Ekim 2024 | 19:02
Son Güncellenme: 19 Ekim 2024 | 21:14
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket (21-25 Ekim temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla bu hafta içi temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 7 şirket var. İşte 21-15 Ekim temettü takvimi:

1 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN) Şirket pay başına brüt 0,7680318 TL, net 0,6912286 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Ekim, ödeme tarihi ise 23 Ekim.

2 GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. (GRSEL)

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. (GRSEL) Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,3921568 TL, net 0,3529410 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olarak pay başına net 0,1764705 kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Ekim, ödeme tarihi ise 23 Ekim.

3 BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (BRKSN)

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (BRKSN) Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1666666 TL, net 0,1499998 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olarak pay başına net 0,0749999 kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi ise 24 Ekim.

4 LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

LDR TURİZM A.Ş. (LIDER) Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,5000000 TL, net 0,4500000 TL temettü açıklamıştı. Üçüncü taksit olarak pay başına net 0,1125000 TL kar payı dağıtılacak. Son taksit ise Aralıkta olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi ise 24 Ekim.

5 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MSGYO)

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MSGYO) Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7439883 TL, net 0,7439883 TL temettü açıklamıştı. Birinci taksit olarak pay başına net 0,2479961 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi ise 24 Ekim. İki ve üçüncü taksitler ise Ocak ve Mart 2025'te.

6 MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR)

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR) Pay başına brüt 0,2941176 TL, net 0,2647058 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Ekim, ödeme tarihi ise 25 Ekim.

7 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OMD, OSMEN)

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OMD, OSMEN) Şirket 3 taksit halinde pay başına brüt 2,2784786 TL, net 2,0506307 TL temettü açıklamıştı. Son taksit olarak pay başına net 0,0523125 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Ekim, ödeme tarihi ise 31 Ekim.
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