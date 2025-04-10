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Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) dün KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu.

10 Nisan 2025 | 09:23
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100

Gedik Yatırım %100 oranında #bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirket dün KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı:

Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

1) 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.000.000.000 TL artırılarak 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2) Artırılan 1.000.000.000 TL sermayenin 671.037.604,98 TL'sinin özsermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 197.491.296,76 TL'sinin emisyon priminden, 863.609,55 TL'sinin gayrimenkul satış karından, 642.017,66 TL'sinin iştirak hisse satış karından ve 129.965.471,05 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
3) İhraç edilecek toplam 1.000.000.000 TL nominal değerli nama yazılı payların ihracına,
4) Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına payları oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,
5) Bu kapsamda düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir. Sürece ilişkin önemli gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık sözleşme
Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var
Enerji şirketinden İtalya adımı: Sözleşme imzalandı
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket
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