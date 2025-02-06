Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 500

Kuzey Boru A.Ş.'den bugün (6 Şubat) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada yüzde 500 bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı duyuruldu. Yönetim Kurulu, şirketin 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 500.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar Verdi. Şirketten yapılan açıklamada şu detaylar yer alıyor:

İç kaynaklardan artırılacak olan 500.000.000 TL'nin 300.000.000 TL'sini "Hisse Senetleri İhraç Primleri", kalan 200.000.000 TL'sini ise "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" TMS/TFRS kayıtlarımızda ve Finansal Durum Tablomuzda (Bilanço) yer alan hesaplardan karşılanmasına,

3. Beheri 1 TL olarak çıkarılacak 500.000.000 TL nominal değerli toplam 500.000.000 adet söz konusu payın bedelsiz olarak ve Şirket sermayesindeki payları oranında;

a) Nama yazılı (A) grubu ve 120.000.000 TL nominal değerli 120.000.000 adet pay

b) Nama yazılı (B) grubu ve 380.000.000 TL nominal değerli 380.000.000 adet pay olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

4. Sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte, "borsada işlem gören" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artışına ilişkin Ek'te yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının tamamlanması ile ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının uygun görüşü için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli onayların alınmasına,

6. Gerekli onay ve işlemlerin tamamlanmasından sonra Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6. maddesinin yeni şeklinin ticaret sicilinde tesciline ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına,

7. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kurumlar nezdinde başvuru, tescil ve gerekli tüm işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerine, mevcutların oy birliği ile karar verilmiştir.

