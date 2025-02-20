Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 348

Pasifik Teknoloji'den bedelsiz sermaye artırımı kararı... Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.02.2025 tarihli toplantısında 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 134.000.000 TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere %348 oranında toplam 466.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL' ye çıkarılması; bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadili doğrultusunda güncelleme kararı almıştır. İzin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na en kısa sürede başvuru yapılacaktır. Konu ile ilgili diğer gelişme ve güncellemeler ayrıca duyurulacaktır. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

