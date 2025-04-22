Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 58,5665940 TL, net 49,7816049 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi ise 28 Nisan 2025. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 22.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

2024 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin %5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 40.000.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 1.645.779.207,15 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Böylelikle 2024 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 5.856,66, net % 4.978,16 oranında toplam brüt 1.647.185.457,15 TL kar payının 24 Nisan 2025 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

