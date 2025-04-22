ARA
DOLAR
38,26
0,17%
DOLAR
EURO
43,88
-0,53%
EURO
GRAM ALTIN
4247,27
0,94%
GRAM ALTIN
BIST 100
9304,40
-0,18%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu.

22 Nisan 2025 | 13:25
Son Güncellenme: 22 Nisan 2025 | 15:13
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 58,5665940 TL, net 49,7816049 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan, ödeme tarihi ise 28 Nisan 2025. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 22.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

2024 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin %5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 40.000.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 1.645.779.207,15 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Böylelikle 2024 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 5.856,66, net % 4.978,16 oranında toplam brüt 1.647.185.457,15 TL kar payının 24 Nisan 2025 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4247,27 0,94%
  • ALTIN ONS 3452,78 0,78%
  • BIST 100 9304,4 -0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 140,519 -0,247%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38603 0,12859%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,31 0,4944%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,2605 0,1672%
  • EURO/DOLAR 1,1468 -0,4051%
  • EURO/TURK LIRASI 43,8776 -0,5285%
  • STERLIN/DOLAR 1,3359 -0,16441%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü ödeme tarihi ve miktarı kesinleşti
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü ödeme tarihi ve miktarı kesinleşti
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL