Rus bankası Sber'in net karı 20 milyar doları aştı

Sber'in Rus muhasebe standartlarına göre hazırladığı bilançosunda, bankanın öz sermaye getiri oranının yüzde 22,4'ten yüzde 22,9'a çıktığı belirtildi.

Bankanın net faiz gelirleri ocak-ekim döneminde yüzde 23,7 artarak 3,1 trilyon rubleye yükselirken, net komisyon gelirleri yüzde 1,4 azalışla 590,8 milyar rubleye geriledi.

Sber'in aynı dönemde faaliyet giderleri yüzde 14,6 artarak 1 trilyon 31,1 milyar rubleye, kredi karşılık giderleri ve kredi değerlemelerinden kaynaklanan giderleri de yüzde 35,7 yükselişle 609,1 milyar rubleye çıktı. Bankanın toplam sermayesi ise ekimde yüzde 2 artarak 8,39 trilyon rubleye ulaştı.