Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2026? Hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihi yeniden gündeme geldi. Olumsuz hava koşullarında trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan uygulama öncesinde sürücüler, yeni döneme ilişkin kuralları ve ceza tutarlarını araştırıyor.
Peki, 2026 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? İşte merak edilen ayrıntılar...
1 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?
2026-2027 döneminde zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek. Ticari araçlarda beş ay boyunca geçerli olacak zorunluluk, 15 Nisan 2027 Perşembe günü sona erecek.
Öte yandan valilikler, illerin iklim ve hava şartlarına göre uygulamanın başlangıç tarihini bir ay erkene alabilecek veya bitiş tarihini bir ay uzatabilecek.
2 Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?
Kış lastiği zorunluluğu, şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçlar için geçerli olacak.
Hususi araçlar genel uygulama kapsamında zorunlu tutulmazken, olumsuz hava koşullarında trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önlenmesi amacıyla tüm sürücülere kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.
3 Kış lastiği kullanmayanlara kaç TL ceza kesilecek?
Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayanlara 6 bin TL idari para cezası kesilecek. Uygulamanın denetimi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarında görevli birimleri ve belediyelerin yetkili ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.
4 Kış lastiği seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Araçlarda güvenli sürüş açısından doğru lastik kullanımı büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına indiği dönemlerde kış lastiğine geçilmesi, yol tutuşunun korunmasına yardımcı oluyor.
Soğuk havalarda sertleşen yaz lastikleri, kar ve buzla kaplı yollarda yeterli tutuş sağlayamayabiliyor. Bu da fren mesafesinin uzamasına, aracın kaymasına ve direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine yol açabiliyor.
Kış lastiği seçerken mevsime uygunluğun yanı sıra üretim tarihi ve saklama koşullarının da dikkate alınması gerekiyor. Uygun şartlarda muhafaza edilmeyen lastikler, kullanılmamış olsalar bile zaman içinde performansını kaybedebiliyor.