Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2026? Hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

Araçlarda güvenli sürüş açısından doğru lastik kullanımı büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına indiği dönemlerde kış lastiğine geçilmesi, yol tutuşunun korunmasına yardımcı oluyor.

Soğuk havalarda sertleşen yaz lastikleri, kar ve buzla kaplı yollarda yeterli tutuş sağlayamayabiliyor. Bu da fren mesafesinin uzamasına, aracın kaymasına ve direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine yol açabiliyor.

Kış lastiği seçerken mevsime uygunluğun yanı sıra üretim tarihi ve saklama koşullarının da dikkate alınması gerekiyor. Uygun şartlarda muhafaza edilmeyen lastikler, kullanılmamış olsalar bile zaman içinde performansını kaybedebiliyor.