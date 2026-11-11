Bir devrin sonu: Mercedes ve BMW’ye yıllarca meydan okumuştu! Audi A8 üretimi sona erdi

Audi, otomotiv dünyasında bir döneme damga vuran amiral gemisi lüks sedan modeli A8’in üretimini resmi olarak durdurdu.
Alman basınından yansıyan ve Motor1 tarafından da paylaşılan bilgilere göre, dördüncü nesil A8’in son örneği Ekim ayı ortasında Almanya’nın Neckarsulm kentindeki fabrikada montaj hattından çıktı. Bu gelişmeyle birlikte tesisin 1994 yılından bu yana sürdürdüğü 32 yıllık A8 üretim serüveni de resmi olarak tamamlanmış oldu.
Alman üretici, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada Almanya pazarındaki bireysel A8 sipariş alımını durdurduğunu duyurmuştu. Son yıllarda büyük lüks sedan segmentine olan talebin azalması ve satış rakamlarının düşmesi bu kararın alınmasında etkili oldu. Neckarsulm fabrikasında A8 üretiminden boşalan kapasitenin ise A5 Sedan, A5 Avant ve bu modellerin performans versiyonları olan S ile RS türevlerinin üretimi için kullanılacağı açıklandı.
En azından potansiyel bir halef gelene kadar Audi’nin amiral gemisi modeli Q9 oldu. Bu büyük lüks SUV, Q7’nin üstünde konumlanarak geleneksel bir sedanın sunabileceğinden daha fazla alan ve yolda heybetli bir duruş arayan müşterileri hedefliyor. Slovakya’nın Bratislava kentinde üretilen modelin gelişi epeyce zaman aldı; nitekim Ingolstadt merkezli marka bugüne kadar gerçek anlamda üç sıra koltuklu, tam boy bir SUV sunmamış ve bu pazarda Mercedes GLS ile BMW X7’nin karşısında pastayı rakiplerine kaptırmıştı.
A8’in üretiminin sona ermesi, Audi’nin amiral gemisini montajladığı Neckarsulm fabrikasının geleceği hakkında da soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Tesis, Volkswagen Grubu Denetleme Kurulu’nun "Gelecek Planı 2030" stratejisini onaylamasının ardından belirsiz bir süreçle karşı karşıya kalabilir.