Bir devrin sonu: Mercedes ve BMW’ye yıllarca meydan okumuştu! Audi A8 üretimi sona erdi

En azından potansiyel bir halef gelene kadar Audi’nin amiral gemisi modeli Q9 oldu. Bu büyük lüks SUV, Q7’nin üstünde konumlanarak geleneksel bir sedanın sunabileceğinden daha fazla alan ve yolda heybetli bir duruş arayan müşterileri hedefliyor. Slovakya’nın Bratislava kentinde üretilen modelin gelişi epeyce zaman aldı; nitekim Ingolstadt merkezli marka bugüne kadar gerçek anlamda üç sıra koltuklu, tam boy bir SUV sunmamış ve bu pazarda Mercedes GLS ile BMW X7’nin karşısında pastayı rakiplerine kaptırmıştı.