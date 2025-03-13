Bir şirketten daha temettü kararı var

İŞBİR Holding A.Ş. (ISBIR) bugün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 1 TL, net 0,850 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Kar payı tarihi henüz belli değil. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 13.03.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 15.04.2025 tarihinde yapılacak 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere;

-Sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, (ödenmiş sermayeye göre % 100 oranında) brüt 32.387.040,00 TL kar payı ödenmesi,

-Buna göre ayrılan 32.387.040,00 TL.nın ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli hisse başına 1,00 TL nakit kar payı olarak dağıtılması; dağıtılacak kar payının 22.071.881,69 TL'nın dönem karından, kalan 10.315.158,31 TL'nın ise olağanüstü yedek akçelerden karşılanması

-Kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, Hususlarında karar alınmıştır.

