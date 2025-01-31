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Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. halka arzı için 28-30 Ocak'ta talep toplanmıştı. Halka arz sonuçları bugün belli oldu. Halka arz büyüklüğü 1.402.170.000 TL olarak gerçekleş.

31 Ocak 2025 | 11:06
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?

Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ'nin halka arz sonuçları bugün İnfo Yatırım tarafından açıklandı. Halk arzda toplam 188.452 yatırımcıya dağıtım yapıldı. İşte Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz sonuçları:

BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI HALKA ARZ SONUÇLARI

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (“Birleşim Grup Enerji” veya “Şirket”) paylarının halka arzında 28–29–30 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplanmıştır. Birleşim Grup Enerji’nin sermayesinin 500.000.000 TL’den 577.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 77.000.000 TL nominal değerli 77.000.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 38.500.000 TL nominal değerli 38.500.000 adet pay olmak üzere toplam 115.500.000 TL nominal değerli 115.500.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Birleşim Grup Enerji’nin paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 12,14 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.402.170.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Nihai dağıtıma esas tahsisat oranları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %39,97, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %45,03 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için ise %15,00 olarak gerçekleşmiştir.


 

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THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu
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Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
GERİ
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