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  • BIST 100'de bu hafta en çok artan azalan 3 hisse (15-18 Mayıs)

BIST 100'de bu hafta en çok artan azalan 3 hisse (15-18 Mayıs)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın kaybettirdi, dolar kazandırdı.

20 Mayıs 2023 | 15:03
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BIST 100'de bu hafta en çok artan azalan 3 hisse (15-18 Mayıs)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,13 kayıpla 4.501,73 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.405,99 puanı, en yüksek 4.700,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 10,84 azalışla 4.301,10 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,27 kayıpla 3.903,57 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 0,59 kazançla 7.363,78 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,68 artışla 4.341,90 puana yükseldi.

1
EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,14 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji’yi yüzde 29,28 ile Kiler Holding, yüzde 22,27 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.
2
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,91 ile İş Bankası (C), yüzde 13,35 ile Anadolu Efes Biracılık, yüzde 13,25 ile Yapı Kredi şeklinde sıralandı.
3
EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 228 milyar 301 milyon lirayla Sasa Polyester, 197 milyar 800 milyon lirayla Koç Holding ve 189 milyar 526 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.
4
ALTIN GERİLEDİ

ALTIN GERİLEDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,66 azalışla 1.246 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,65 kayıpla 8.348 liraya geriledi.
5
DOLAR, EURO, STERLİN

DOLAR, EURO, STERLİN

Doların satış fiyatı yüzde 1,04 değer kazanarak 19,7910 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,07 yükselişle 21,3430 lira oldu. Geçen hafta 27,3250 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 6,83 azalışla 25,4580 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 7,10 kayıpla 22,6690 liradan alıcı buldu.
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