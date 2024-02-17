ARA
Bist 100
9250,36
0,09%
Bist 100
Dolar/TL
30,8519
0,4368%
Dolar/TL
Euro/TL
33,2547
0,1481%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0777
0,0483%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1997,49
0,9%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (12-16 Şubat 2024)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (12-16 Şubat 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,26 kazançla tamamladı. Bu hafta en fazla Gübre Fabrikaları prim yaptı, en çok değer kaybı Europower Enerji'de oldu.

17 Şubat 2024 | 11:23
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (12-16 Şubat 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 kazançla 9.250,36 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.917,74, en yüksek 9.306,34 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,31 kayıpla 8.649,90 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,99 artışla 14.099,69 puan, Mali Endeksi yüzde 2,72 yükselişle 9.811,96 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,38 artışla 14.510,59 puan oldu.

En fazla Gübre Fabrikaları prim yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,71 ile Gübre Fabrikaları oldu. Gübre Fabrikalarını yüzde 23,59 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 21,86 ile Hektaş izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,45 ile Europower Enerji, yüzde 6,29 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım ve yüzde 5,53 ile CW Enerji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 433 milyar 892 milyon lirayla Koç Holding, 389 milyar 850 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 338 milyar 452 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1997,49 0,9%
  • ALTIN ONS 2013,78 0,46%
  • BIST 100 9250,36 0,09%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,244 0,192%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34873 0,14256%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92 -0,3169%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,8519 0,4368%
  • EURO/DOLAR 1,0777 0,0483%
  • EURO/TURK LIRASI 33,2547 0,1481%
  • STERLIN/DOLAR 1,26005 0,02898%
Günün En Çok Okunanları
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı, yurt içinde gözler faiz kararında
Cem Boyner'den 'kredi kartına kısıtlama' çıkışı
Cem Boyner'den 'kredi kartına kısıtlama' çıkışı
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti... Satışlarda öne çıkan 3 marka
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti... Satışlarda öne çıkan 3 marka
Emlakjet ocak ayı emlak verilerini yayımladı
Emlakjet ocak ayı emlak verilerini yayımladı
Emeklinin bayram ikramiyesi zammı belli oldu!
Emeklinin bayram ikramiyesi zammı belli oldu!
İki yeni halka arz geliyor, bir şirkete bedelsiz onayı
İki yeni halka arz geliyor, bir şirkete bedelsiz onayı
TSE'den sözleşmeli personel alımı duyurusu
TSE'den sözleşmeli personel alımı duyurusu
Maden faciasında ön rapor tamamlandı: "Çalışanların can güvenliklerinin tehlikeye atıldığı tespit edilmiştir"
GERİ
İLERİ
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı, yurt içinde gözler faiz kararında
Cem Boyner'den 'kredi kartına kısıtlama' çıkışı
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti... Satışlarda öne çıkan 3 marka
Emlakjet ocak ayı emlak verilerini yayımladı
Emeklinin bayram ikramiyesi zammı belli oldu!
Cem Boyner'den 'kredi kartına kısıtlama' çıkışı
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti... Satışlarda öne çıkan 3 marka
Emlakjet ocak ayı emlak verilerini yayımladı
Emeklinin bayram ikramiyesi zammı belli oldu!
İki yeni halka arz geliyor, bir şirkete bedelsiz onayı
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti... Satışlarda öne çıkan 3 marka
Emlakjet ocak ayı emlak verilerini yayımladı
Emeklinin bayram ikramiyesi zammı belli oldu!
İki yeni halka arz geliyor, bir şirkete bedelsiz onayı
TSE'den sözleşmeli personel alımı duyurusu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL