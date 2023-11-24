A1 Capital Yatırım'ın model portföyünde hangi 9 hisse var?

Yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarından görünüm iyileştirmeleri ve üçüncü çeyrek bilançolardaki güçlü beklentilerle 8.500’leri test eden BİST-100 Endeksi; 7 Ekim’de İsrail-Hamas arasında başlayan ve Filistin’de birçok bölgeyi etkisi altına alan çatışmalar sonucunda jeopolitik risklerin etkisiyle baskılanarak 7.400’lere kadar geri çekildi. BİST’te daha sert geri çekilmeler yaşanmasını engelleyen ise ise yılın üçüncü çeyrek döneminde gelen güçlü bilançolar oldu.

Kısaca ekim ayından bu yana jeopolitik risklerin etkisiyle baskılanan, güçlü bilançolarla ise destek arayışına girerek dengelenen bir borsayla karşı karşıyayız. Bu hafta yeniden 8.000’i test eden BİST-100, inişli-çıkışlı bir görünüm sergiliyor ve henüz bu seviye üzerinde net şekilde kalıcılık sağlayabilmiş değil.

MODEL PORTFÖYLER GÜNCELLENİYOR

Piyasalarda durum böyleyken aracı kurumlar da hem hisse performanslarından hem de şirketlere ilişkin oluşmaya başlayan son çeyrek ve 2024 yılı beklentilerinden hareketle hisselerde öneri ve hedef fiyatlarını güncellemeye gidiyor. Bu da model portföylerde değişiklikleri beraberinde getiriyor.

A1 Capital Yatırım da makro verilere ilişkin güncellemelere bağlı olarak hisse hedef fiyatlarında ve öngörülerinde önemli değişikliklere gitti. A1 Capital Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, son değişikliklerle beraber model portföyde Akçansa, Koç Holding, MLP Sağlık, Migros, Petkim, Tofaş Oto, Turkcell, Tüpraş ve Türk Hava Yolları (THY) hisselerine yer verdiklerini söylüyor. Baki Atılal’ın bu hisselere ilişkin özel analizleri şöyle:

1-AKÇANSA: Güçlü yurtiçi satışlar ve dağıtım ağı, yukarı yönlü fiyat ayarlamaları, alternatif yakıt kullanımı sonucunda enerji maliyetindeki azalma, güçlü ve sağlıklı faaliyet kârlılığıyla beğeniyoruz. Yakıt maliyetlerinin azalmasıyla güçlü FAVÖK marjlarının devam etmesi, MSCI Global Small Cap Endeksi kapsamındaki Türkiye Endeksi'ne girecek olmasıyla da öne çıkan Akçansa’da hedef fiyatımız 238 TL.

2-KOÇ HOLDİNG: Çeşitlendirilmiş portföyü ve bağlı ortaklıklardan gelen güçlü temettü akışı, tüm iş kollarındaki iyileşme neticesinde elde edilen güçlü kârlılık, 17,3 milyar TL seviyesine çıkan güçlü net nakitle tercih ettiğimiz Koç Holding’te hedef fiyatımız 236 TL.

3-MLP SAĞLIK: Fiyat artışlarının ve tamamlayıcı sigortalı hasta sayısındaki güçlü ivmenin sürmesiyle, medikal turizm segmentinde toparlanma beklentimizle, portföyüne büyük şehirlerde yer alan ve kârlılık potansiyeli yüksek yeni hastaneler ekleyerek büyümeye devam etmesiyle öne çıkıyor. Azerbaycan’da ve Macaristan'da toplam 310 yatak kapasiteli iki yeni hastaneyi portföyüne katan MLP Sağlık; yurtdışı açılım stratejisi doğrultusunda fırsatları değerlendirmeye devam ediyor. SUT fiyat artışının pozitif etkisi, etkin stok yönetimi, enflasyon oranının altında artan enerji giderleri sayesinde yüzde 25 seviyesine çıkan FAVÖK marjı ve düşen net borç/FAVÖK oranıyla de beğendiğimiz MLP Sağlık’ta hedef fiyatımız 227 TL.

4-MİGROS: Rekabetçi fiyatlandırma stratejisine sahip olan Migros; gıda enflasyonunun manşet enflasyondan yüksek olma eğiliminin ve çoklu büyüme stratejisiyle online operasyonlarının desteğinde güçlü sonuçlar açıklamaya devam ediyor. Satış alanındaki ve mağaza sayısındaki artış, işletme nakit akışıyla nakit yaratan büyümesi ve güçlü net nakit pozisyonunun yarattığı avantajlarla beğendiğimiz Migros’da hedef fiyatımız 495 TL.

5-PETKİM: Ekim ayında STAR Rafinerisi'nin yüzde 12 hissesinin devralınması işlemini tamamlanması, STAR'a ait finansal sonuçların konsolide finansal tablolara 2023’ün son çeyreğinden itibaren girecek olması Petkim için olumlu gelişmeler. Şirketin STAR Rafineri ile hammadde anlaşmasını yenilenmesiyle hammadde tedarikinde daha fazla esneklik sağlanacak düşük maliyetli nafta kaynaklarına ulaşımı sağlanmış olacak. Petkim’de hedef fiyatımız 32 TL.

6-TOFAŞ OTO: Stellantis Otomotiv satın alımıyla, Tofaş Oto’nun yurtiçindeki pazar payının artacak olması, yurtiçi faaliyetlerinde maliyetlerdeki gerileme ve Stellantis Otomotiv Pazarlama’nın konsolidasyonun katkısıyla birlikte konsolide satış gelirlerinde yüzde 100’e yakın büyüme beklentimiz var. Yeni K0 Projesi’nin 2025 yılından itibaren Doblo'nun boşluğunu dolduracağını öngörüyoruz. ‘Al ya da öde’ anlaşmalarıyla da beğendiğimiz Tofaş Oto’ta hedef fiyatımız 402 TL.

7-TURKCELL: Faturalı abone sayısındaki artış, fiyat düzenlemeleriyle güçlenen operasyonel performans, kullanıcıların daha yüksek paketlere geçmesiyle ARPU'daki ivmelenme Turkcell için olumlu gelişmeler. Son iki yıldaki güçlü fiber yatırımlarından değer yaratacağını öngörüyoruz. Şirketin bünyesindeki değerli şirketlerin değerlendirilmesine yönelik fırsatları incelmeye devam etmesi de olumlu bir diğer nokta. Turkcell’de hedef fiyatımız 88 TL.

8-TÜPRAŞ: Yüzde 99’luk kapasite kullanımı, stok gelirinin olumlu katkısı ve ürün marjlarındaki yükseliş, rafineri marjların hala tarihsel ortalamanın üzerinden kalabilmesi, benzin, jet yakıtı ve dizel satış miktarlarının artarak güçlü kalmaya devam etmesi, Benzin ve HSFO crack’lerinin iyi performans göstermesi, Çin'in yeniden açılması ve Avrupa'da artan talep, Tüpraş için olumlu gelişmeler olarak sıralanıyor. Azalan işletme sermayesi ihtiyacı sayesinde net nakdi 53,3 milyar TL'ye yükselen Tüpraş’ı iyileşen stok devir hızı sayesinde negatife dönen işletme sermayesi ihtiyacıyla vegGüçlü baz etkisine rağmen FAVÖK’ün dolar bazlı yüzde 11 artmasıyla da beğeniyoruz. Tüpraş’ta hedef fiyatımız 219 TL.

9-TÜRK HAVA YOLLARI (THY): Rekabetçi maliyet yapısı, dünyanın lider ağ ve bağlantı havayolu markası olması, çeşitlendirilmiş gelir yaratımı, gelirlerin döviz ağırlıklı olması, dış hat kargo hacimlerinde yükselişin devam etmesi, Arz Edilen Koltuk Kilometre’nin (AKK) büyümesi ve son 12 aylık AKK büyümesini yüzde 18’e çıkarması, Turkcell’i beğenmemizin arkasında yatan nedenler. Uzakdoğu uçuşlarının yüzde 31 ve Amerika uçuşlarının yüzde 25'lik kapasite artışlarıyla en iyi performans gösteren bölgeler olmaya devam etmesi de olumlu. THY’de hedef fiyatımız 385 TL.