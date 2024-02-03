BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (29 Ocak-2 Şubat 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,83 kazançla 8.665,68 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.399,35, en yüksek 8.762,89 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,04 kazançla 8.288,36 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,24 artışla 11.906,72 puan, Mali Endeksi yüzde 2,43 yükselişle 9.173,94 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,67 artışla 13.179,71 puan oldu.

Vestel Elektronik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,40 ile Vestel Elektronik oldu. Vestel Elektronik’i, yüzde 31,55 ile Mia Teknoloji, yüzde 20,23 ile Ege Endüstri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,73 ile Qua Granite Hayal Yapı, yüzde 4,39 ile Şekerbank ve 2,68 ile Akbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 432 milyar 370 milyon lirayla Koç Holding, 388 milyar 470 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 315 milyar 117 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.