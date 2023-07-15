ARA
Bist 100
6437,74
1,09%
Bist 100
Dolar/TL
26,1923
0,5879%
Dolar/TL
Euro/TL
29,412
0,5984%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1228
0,0156%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1646,81
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (10-14 Temmuz 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (10-14 Temmuz 2023)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

15 Temmuz 2023 | 14:35
0
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (10-14 Temmuz 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,05 kazançla 6.437,74 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 6.228,19 puanı, en yüksek 6.446,01 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,74 kazançla 5.634,54 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 10,62 artışla 6.834,35 puana, Mali Endeks yüzde 7,48 primle 6.172,52 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 2,49 değer kazancıyla 10.203,78 puana yükseldi.
 

1
Alfa Solar Enerji en çok prim yapan hisse

Alfa Solar Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,59 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji'yi yüzde 26,52 ile Ahlatcı Doğalgaz, yüzde 22,58 ile Anadolu Efes Biracılık izledi.
2
En çok değer kaybeden 3 hiisse

En çok değer kaybeden 3 hiisse

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 30,84 ile Çan2 Termik AŞ, yüzde 6,74 ile Qua Granite Hayal Yapı, yüzde 6,65 ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi şeklinde sıralandı.
3
En değerli 3 şirket

En değerli 3 şirket

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 321 milyar 994 milyon lirayla Sasa Polyester, 294 milyar 630 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 290 milyar 623 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.
4
Altın ve dolar yükseldi

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,86 artışla 1.645 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,87 kazançla 11 ban 22 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,41 değer kazanarak 26,1530 lira, avronun satış fiyatı yüzde 3,30 artışa 29,3870 lira oldu. Geçen hafta 33,4700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,86 artarak 34,4280 liraya çıktı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,04 kazançla 30,5370 liradan alıcı buldu.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1646,81 0,34%
  • ALTIN ONS 1955,66 -0,23%
  • BIST 100 6437,74 1,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1923 0,5879%
  • EURO/TURK LIRASI 29,412 0,5984%
  • EURO/USD 1,1228 0,0156%
  • INGILIZ STERLINI 1,3094 -0,31859%
  • JAPON YENI 138,792 0,535%
  • KANADA DOLARI 1,32185 0,83377%
  • RUS RUBLESI 90,25 0,1331%
Günün En Çok Okunanları
Konut satışlarında sert düşüş
44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa çıkacak
44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa çıkacak
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi
Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi
Bakan Şimşek, TCMB Başkanı Erkan ile Hindistan'a gidecek
GERİ
İLERİ
Konut satışlarında sert düşüş
44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa çıkacak
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa çıkacak
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi
Çin gümrüğünde ilginç olay: Yetkililer şüphelenince ortaya çıktı
ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma
İkinci el otomobil satışında yeni dönem bugün başladı
Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL