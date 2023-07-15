Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,05 kazançla 6.437,74 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 6.228,19 puanı, en yüksek 6.446,01 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,74 kazançla 5.634,54 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 10,62 artışla 6.834,35 puana, Mali Endeks yüzde 7,48 primle 6.172,52 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 2,49 değer kazancıyla 10.203,78 puana yükseldi.



1 Alfa Solar Enerji en çok prim yapan hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,59 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji'yi yüzde 26,52 ile Ahlatcı Doğalgaz, yüzde 22,58 ile Anadolu Efes Biracılık izledi.

2 En çok değer kaybeden 3 hiisse Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 30,84 ile Çan2 Termik AŞ, yüzde 6,74 ile Qua Granite Hayal Yapı, yüzde 6,65 ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi şeklinde sıralandı.

3 En değerli 3 şirket Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 321 milyar 994 milyon lirayla Sasa Polyester, 294 milyar 630 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 290 milyar 623 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.