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Hizmet üretici fiyatlarında dikkat çeken artış: TÜİK verileri açıkladı

Hizmet üretici fiyatlarında ağustos ayına ilişkin veriler belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, fiyatlar yıllık bazda yüzde 33,29, aylık bazda ise yüzde 2,87 artış gösterdi.

Ekonomist
Ekonomist
Hizmet üretici fiyatlarında dikkat çeken artış: TÜİK verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayına ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. 

Buna göre, H-ÜFE 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gösterdi.

Hizmet üretici fiyatlarında dikkat çeken artış: TÜİK verileri açıkladı-1

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 40,07 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 40,07 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,53 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 28,69 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,71 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,79 artış, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 30,44 artış gerçekleşti.

Hizmet üretici fiyatlarında dikkat çeken artış: TÜİK verileri açıkladı-2

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 3,99 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,99 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,27 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,31 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,77 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde  0,65 artış, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 3,03 artış yaşandı.

Hizmet üretici fiyatlarında dikkat çeken artış: TÜİK verileri açıkladı-3
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